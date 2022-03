Τα δημοσιεύματα σε Δυτικά ΜΜΕ που υποστήριζαν ότι οι κοσμοναύτες της Ρωσίας φορούσαν κίτρινες – μπλε στολές για να δείξουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία διέψευσε η Διαστημική Υπηρεσία της χώρας.

«Μερικές φορές το κίτρινο είναι απλώς κίτρινο», σημειώνει χαρακτηριστικά το γραφείο Τύπου της Roscocosmos στο κανάλι της στο Telegram.

Στη συνέχεια εξηγεί ότι οι στολές έχουν φτιαχτεί σε αυτά τα χρώματα (παρόμοια με τη σημαία της Ουκρανίας) αφού έτσι είναι το έμβλημα του Κρατικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Μπάουμαν στη Μόσχα από όπου όλοι οι κοσμοναύτες αποφοίτησαν. «Το να βλέπετε την ουκρανική σημαία παντού και στα πάντα είναι κάτι τρελό», αναφέρεται.

Три российских космонавта, только что пристыковавшиеся к Международной космической станции, прибыли в украинском желтом!

Three Russian cosmonauts who just docked with the ISS arrive in Ukrainian yellow! pic.twitter.com/mJGRKuzV5v

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 18, 2022