Ένα κονβόι πυροσβεστικών οχημάτων που είναι φορτωμένο με εξοπλισμό έχει ξεκινήσει για ένα τριήμερο ταξίδι από τη Βρετανία με προορισμό την Ουκρανία.

22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών οχημάτων και φορτηγών γεμάτα κουτιά πρώτων βοηθειών, έχουν προσφερθεί από πυροσβεστικές υπηρεσίες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μάικ Πίτνεϊ, ο οποίος ηγείται της αποστολής, που αναχώρησε από το Άσφορντ στο Κεντ νωρίτερα, είπε στο BBC: «Έχω να πάω στην Ουκρανία εδώ και 10 χρόνια, επομένως έχω φίλους και οικογένεια, όσο με αφορά, εκεί έξω».

Ο εξοπλισμός που μεταφέρεται στην Ουκρανία έχει παλιώσει για να γίνει χρήση του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι «άψογα χρησιμοποιήσιμος», δήλωσε η Κλερ Χόιλαντ, υπεύθυνη έργου της Fire Aid.

