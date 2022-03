Τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες έφτασαν με ασφάλεια στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με την κάψουλα Soyuz που τους μετέφερε να προσαράζει με επιτυχία στο σταθμό, όπου παραμένει μια από τις ελάχιστες συνεργασίες της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, παρά τις εντάσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι πως στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Ρωσική Υπηρεσία Διαστήματος, Roscosmos, οι τρεις κοσμοναύτες, Όλεγκ Αρτεμέγιεφ, Ντένις Ματβέεφ και Σεργκέι Κορσάκοφ, φορούσαν κίτρινες στολές με μπλε γραμμές, δηλαδή, στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας.

Three Russian cosmonauts who just docked with the ISS arrive in Ukrainian yellow! pic.twitter.com/mJGRKuzV5v

Mία ημέρα αφότου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την κοινή αποστολή με τη Ρωσία ρομποτικού ρόβερ στον Άρη, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, οι τρεις ρώσοι κοσμοναύτες, έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου βρίσκονται άλλοι δύο Ρώσοι, τέσσερις Αμερικανοί και ένας Γερμανός.

Σε βίντεο από τη στιγμή που το διαστημικό σκάφος ετοιμαζόταν να προσδεθεί στον ISS, ο Αρτέμιεφ φορούσε μπλε στολή, σημειώνει ο Guardian. Δεν είναι σαφές αν οι κίτρινες στολές, που φόρεσαν μετά, ήταν κάποιου είδους πολιτικό μήνυμα, αλλά οι κοσμοναύτες δεν έκαναν κάποια δήλωση που να δείχνει κάτι τέτοιο.

Όταν οι κοσμοναύτες επικοινώνησαν με συγγενείς τους στη Γη, ο Αρτέμιεφ ρωτήθηκε για τις στολές. Είπε ότι κάθε πλήρωμα διαλέγει τις δικές του. «Ήταν σειρά μας να επιλέξουμε ένα χρώμα. Αλλά, στην πραγματικότητα είχαμε συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα κίτρινου υλικού, οπότε έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε. Για αυτό φορέσαμε κίτρινα», είπε.

Ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, επιστήμονας του Κέντρου Αστροφυσικής του Χάρβαρντ, σχολίασε ότι τα χρώματα μπορεί να είναι εκείνα του πανεπιστημίου Μπάουμαν της Μόσχας, όπου σπούδασαν και οι τρεις κοσμοναύτες. Αξιωματούχος του πανεπιστημίου μίλησε ως καλεσμένος στο ρωσικό livestream της εκτόξευσης.

It is actually plausible that the ‘Ukrainian’ color flight suits are in fact «Bauman University» color suits. They made a big deal of this being the first all-Bauman crew. (BMGTU is sort of Moscow’s MIT AeroAstro and many Russian astronauts are graduates) https://t.co/9yPLgwtYHv

— Jonathan McDowell (@planet4589) March 18, 2022