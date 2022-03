Νεκρός από ρωσικά πυρά την ώρα της μάχης στο Ιρπίν της Ουκρανίας έπεσε, το μεσημέρι της Κυριακής, ο 51χρονος αμερικανός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Μπρεντ Ρενό.

Ο 51χρονος Αμερικανός έφερε πάνω του τη δημοσιογραφική του ταυτότητα και μάλιστα αυτή των New York Times, καθώς είχε εργαστεί στο παρελθόν για το αμερικανικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.

Γεννημένος στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας το 1970 ο Ρενό ήταν βραβευμένος εικονολήπτης, καθώς είχε διακριθεί με τα βραβεία «Peabody» και «DuPont», έχοντας ξοδέψει τις δύο προηγούμενες δεκαετίες της ζωής του μαζί με τον αδελφό του Κρέιγκ δημιουργώντας ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά φιλμ για κορυφαίες πλατφόρμες και τηλεοπτικά δίκτυα όπως: HBO, NBC, Discovery, PBS, the NYTimes και ViceNews.

Η Τζέιν Φέργκιουσον, δημοσιογράφος του PBS Newshour που ήταν εκεί κοντά όταν σκοτώθηκε ο Ρενό, έγραψε στο Twitter: «Μόλις άφησα το σημείο στην άκρη του δρόμου κοντά στο Ιρπίν, όπου το σώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου Μπρεντ Ρενό βρισκόταν κάτω από μια κουβέρτα. Οι Ουκρανοί γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τον βοηθήσουν σε εκείνο το στάδιο. Αγανακτισμένος ουκρανός αστυνομικός: «Πες στην Αμερική, πες στον κόσμο τι έκαναν σε έναν δημοσιογράφο».

Just left roadside spot near Irpin where body of American journalist Brent Renaud lay under a blanket. Ukranian medics could do nothing to help him by that stage. Outraged Ukranian police officer: “Tell America, tell the world, what they did to a journalist.”

— Jane Ferguson (@JaneFerguson5) March 13, 2022