Το υπουργείο υποδομών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τμήμα του λιμανιού Όλβια της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο είναι υπό παραχώρηση στην εταιρεία θαλάσσιων λιμένων του Κατάρ, QTerminals, επλήγη από στρατιωτικό «χτύπημα».

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το υπουργείο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ukraine’s infrastructure ministry says part of Black Sea port of Olvia, which is under concession to Qatari sea port operator QTerminals, ‘hit by military strike’

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 7, 2022