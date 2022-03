Η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την εδαφική ακεραιότητά της, στις συνομιλίες της με τη Ρωσία, ωστόσο θα μπορούσε να συζητήσει ένα «μοντέλο εκτός του ΝΑΤΟ» για το μέλλον της, δήλωσε σήμερα ένας Ουκρανός διαπραγματευτής μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Η Ουκρανία επιδίωκε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, μια εξέλιξη στην οποία αντιδρούσε η Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικαλέστηκε την πιθανή ένταξή της στο ΝΑΤΟ ως απόδειξη της επιθετικότητας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου απέναντι στη χώρα του.

«Η απάντηση που λαμβάνουμε από τις χώρες του ΝΑΤΟ είναι ότι δεν είναι έτοιμες ούτε καν να συζητήσουν» την ένταξη της Ουκρανίας, «τουλάχιστον όχι για τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια», είπε ο Νταβίντ Αραχάμια, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Fox News.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάποια άλλα μοντέλα, εκτός του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δοθούν εγγυήσεις από διάφορες χώρες, όπως από τις ΗΠΑ, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τέτοια πράγματα σε έναν ευρύτερο φόρουμ, όχι μόνο σε διμερείς συζητήσεις με τη Ρωσία αλλά και με άλλους εταίρους», πρόσθεσε.

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι προγραμματισμένος για αύριο, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

«Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν» λέει ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Σιμπίγκα, με την είδηση να μεταδίδεται από τα ΜΜΕ στην Ουκρανία.

Δείτε τι αναφέρει το NEXTA

❗️Andriy Sibiga, Deputy Head of the Office of the President of #Ukraine, said that Volodymyr Zelenskyy is ready for direct negotiations with #Russian President Vladimir Putin

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022