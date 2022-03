Οι Ρώσοι επιτέθηκαν με πυραύλους στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας στο Χάρκοβο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας στην Ουκρανία. Η επίθεση έγινε δύο μέρες μετά τα όσα συνέβησαν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας ήταν αυτό που είχε αναπτύξει την πρώτη πυρηνική βόμβα που είχε αναπτυχθεί ποτέ στη Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα, σε αυτό φιλοξενείται αυτή τη στιγμή ένας πυρηνικός αντιδραστήρας.

Όπως είναι φυσικό, αυτή η επίθεση έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία, ενώ τα ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρονται διαρκώς στον νέο πυρηνικό κίνδυνο που έχει προκύψει.

⚡️ Russian troops shell nuclear research facility in Kharkiv.

The Kharkiv branch of Ukraine’s Security Service reported that Russia used Grad multiple rocket launchers to shell the Kharkiv Physics and Technology Institute.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022