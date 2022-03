«Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν» λέει ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Σιμπίγκα, με την είδηση να μεταδίδεται από τα ΜΜΕ στην Ουκρανία.

Δείτε τι αναφέρει το NEXTA

❗️Andriy Sibiga, Deputy Head of the Office of the President of #Ukraine, said that Volodymyr Zelenskyy is ready for direct negotiations with #Russian President Vladimir Putin — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ώρες ο Ζελένσκι έχει κάνει μια σειρά παρεμβάσεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ εκ νέου τοποθετήθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επίθεση με ρουκέτες στη Βινίτσια

Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν ολοσχερώς το περιφερειακό αεροδρόμιο Βινίτσια, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις ενημερώθηκα για πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Βινίτσια», μια πόλη με πληθυσμό σχεδόν 370.000 κατοίκων, είπε ο Ζελένσκι σε μια βιντεοκλήση στο Telegram.

«Το αεροδρόμιο καταστράφηκε ολοσχερώς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, οι αρχές δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών στο αεροδρόμιο που προκλήθηκαν από τα πλήγματα.

Βίντεο από την επίθεση έχουν κυκλοφορήσει και στα social media.

The video shows the sight of the airport in Vinnytsia that got hit by 8 rockets during a Russian airstrike on March 6, according to President Volodymyr Zelensky. Video: Verkhovna Rada of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/mesfSwboxu — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022

Νέο μήνυμα έστειλε νωρίτερα στον ουκρανικό λαό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Ο Ουκρανός πρόεδρος τους κάλεσε να συνεχίσουν να μάχονται, την ώρα που βρίσκονται ανάμεσα στη «ζωή ή την σκλαβιά», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ουκρανοί, έχουμε ήδη κερδίσει το μέλλον μας, αλλά ακόμα μαχόμαστε για μας σήμερα», είπε ακόμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θέλουν να βομβαρδίσουν την Οδησσό»

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για βομβαρδισμό των Ρώσων στην Οδησσό, κάτι που ανέφερε ότι θα είναι έγκλημα πολέμου αν γίνει.

⚡️Zelensky says that Ukraine is in possession of maps and records, obtained from those captured. “They are planning to bomb Odesa.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022

Πούτιν σε Ερντογάν: H «στρατιωτική επιχείρηση» θα σταματήσει μόνο αν οι Ουκρανοί πάψουν να πολεμούν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως «η στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία θα σταματήσει μόνο αν οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν και μόνο αν οι απαιτήσεις της Μόσχας ικανοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τόνισε εκ νέου ότι η «στρατιωτική επιχείρηση» – όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα την εισβολή της στην Ουκρανία – εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Πρόσθεσε πως ελπίζει πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα κρατήσουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση και θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα.

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο με την Ουκρανία και ξένους εταίρους.

Ερντογάν σε Πούτιν: Προχωρήστε σε άμεση κατάπαυση του πυρός

Από την πλευρά του ο Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας, η τουρκική προεδρία είπε ότι ο Ερντογάν τόνισε στον Πούτιν ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα αμβλύνει τις ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν ανανέωσε την έκκλησή του «ας ανοίξουμε το δρόμο για την ειρήνη μαζί», ανέφερε το γραφείο του.

«Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της λήψης επειγόντων μέτρων για την επίτευξη εκεχειρίας, το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων και την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας». Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης διμερείς δεσμούς.