Νέες φωτογραφίες και βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο στη Βινίτσια, την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει την επίθεσή της σε μια σειρά πόλεις, ενώ το Κίεβο συνεχίζει να βρίσκεται σε πολιορκία.

Σύμφωνα με το NEXTA, υπάρχει ένας νεκρός.

❗️As a result of rocket fire in #Vinnitsa region, a warehouse caught fire and an administrative building was partially destroyed One person died pic.twitter.com/NDkHiVrMU6 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Δείτε σχετικά βίντεο

The video shows the sight of the airport in Vinnytsia that got hit by 8 rockets during a Russian airstrike on March 6, according to President Volodymyr Zelensky. Video: Verkhovna Rada of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/mesfSwboxu — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022

This is what the airport near #Vinnitsa looks like now pic.twitter.com/brYpNRrZLK — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Τι καταγγέλλουν οι Ουκρανοί

Η ουκρανική πλευρά καταγγέλλει ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν μέσα από κατοικημένες περιοχές, με το NEXTA να παρουσιάζει και σχετικό βίντεο.