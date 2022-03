«Επίθεση» στη Ρωσία για fake news έκανε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρι Κουλέμπα, σχετικά με τα πυρηνικά όπλα και τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ.

«Άλλη μια ρωσική παραίσθηση από τον επικεφαλής του SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν. Ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία εργάζεται για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων με τις ΗΠΑ να το γνωρίζουν και να είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Διαψεύδω για άλλη μια φορά αυτό το άρρωστο ψέμα. Η Ουκρανία ήταν πάντα και παραμένει ένα υπεύθυνο μέλος της NPT», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter o Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Another Russian hallucination by SVR head Sergey Naryshkin. He claims that Ukraine has been working on creating nuclear weapons with U.S. knowing about it and being ready to assist. I once again refute this sick fake. Ukraine has always been and remains a responsible NPT member.

