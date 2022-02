Τα καλύτερα καζίνο του Μονακό δεν θα επιτρέπουν στο εξής την είσοδο στους ρώσους ολιγάρχες, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας. Αυτό θα συμβεί επειδή και το Μονακό συντάχθηκε στον μακρύ κατάλογο των χωρών που έχουν επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.

Η εξέλιξη αυτή, θα μπορούσε να πει κάποιος, δικαιώνει την αρχική εκτίμηση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος μέσω ενός τουίτερ που στη συνέχεια διέγραψε, ανακοίνωσε σε πανηγυρικό τόνο ότι μπαίνει τέλος στις πανάκριβες συνήθειες των ρώσων ολιγαρχών στην Ευρώπη.

Η επίμαχη ανάρτηση Μπορέλ στο Twitter διεγράφη μεν λίγο μετά τη δημοσίευσή της την Τρίτη, εντούτοις την είχαν ήδη αναπαράγει πολλοί δημοσιογράφοι διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν «ξέφυγε» από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

First time we’re seeing a ‘euro bureaucrat’ celebrating damage done by Brussels to businesses in EU Member-States 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8RclbYUqxD

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 22, 2022