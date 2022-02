Το νησάκι Zmiinyi ή αλλιώς Φιδονήσι πρωταγωνίστησε τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία καθώς πάνω σε αυτό Ουκρανοί στρατιώτες, δεν δέχτηκαν να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις.

Όπως φαινόταν σε εκείνο το βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου, ρωσικό πολεμικό πλοίο προσέγγισε το νησί. Οι ρωσικές δυνάμεις απείλησαν τους στρατιώτες πως αν δεν παραδοθούν, θα ανοίξουν πυρ εναντίον τους. Οι Ουκρανοί στρατιώτες απάντησαν «άντε γ@@@τε» και τότε τους «γάζωσαν». Μάλιστα, αμέσως μετά το ρωσικό τελεσίγραφο, οι Ουκρανοί συνοριακοί φρουροί συζητούν μεταξύ τους αν πρέπει να απαντήσουν στους Ρώσους «άντε γ@@@τε». Τότε ο Ουκρανός στρατιώτης επαναλαμβάνει δυνατά, με στεντόρεια φωνή, απευθυνόμενος προς τους Ρώσους επιτιθέμενους: «Αντε γ@@@τε».

It seems that Russia is not so popular these days!

Well done Vladimir!#UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #RussiaInvadedUkraine #PutinHitler #PutinWarCriminal pic.twitter.com/4TvEouruaO

— 𝕋𝕙𝕖 𝔻𝕦𝕜𝕖 (@thedukeoriginal) February 27, 2022