Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες στο Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ενώ και το Κίεβο τελεί υπό πολιορκία. Άλλωστε, η νύχτα που πέρασε ήταν η δυσκολότερη από την ημέρα που οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία, με αεροπορικές επιδρομές και εκρήξεις.

Τα ουκρανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν βίντεο και φωτογραφίες από τις μάχες στο Χάρκοβο που συνεχίζονται και μετά την εφιαλτική νύχτα που πέρασε. Την ίδια ώρα, κλειστός είναι ο δρόμος της διπλωματίας. Η ουκρανική πλευρά δεν δέχεται να γίνουν συνομιλίες στη Λευκορωσία, καθώς ο ρωσικός στρατός πέρασε από εκεί για να εισβάλει από τον βορρά στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, εθελοντές και ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν Ρώσους στρατιώτες που έχουν καλυφθεί σε σχολείο.

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Σύμφωνα με το ουκρανικό NEXTA, οι Ουκρανοί έχουν αφοπλίσει πολλούς Ρώσους στρατιώτες.

Μάλιστα, το NEXTA παρουσιάζει σε βίντεο που έχει εξασφαλίσει από κατάστημα της περιοχής ότι οι Ρώσοι που έχουν φτάσει στο Χάρκοβο κάνουν πλιάτσικο.

Οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν συναντήσει ισχυρή αντίσταση, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

Occupiers in #Kharkiv encountered fierce resistance. Video of a destroyed military column pic.twitter.com/G7zEGLhOHA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

The invaders’ military equipment in #Kharkiv could not withstand the resistance of the #Ukrainian people. pic.twitter.com/fB9P8OeiTl — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Νέες εκρήξεις και γύρω από το Κίεβο

Σειρά εκρήξεων ακούστηκαν δυτικά του κέντρου της ουκρανικής πρωτεύουσας Κίεβο, μερικά λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες, μετέδωσε ανταποκριτής του Reuters το πρωί της Κυριακής.

Ουκρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για εκρήξεις και ανταλλαγή πυροβολισμών σε έναν γειτονικό δήμο.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Segodnya.ua, μια γέφυρα ανατινάχθηκε κοντά στην πόλη Μπούκα, δυτικά του Κιέβου. Δεν είναι σαφές αν βομβαρδίστηκε από ρωσικά στρατεύματα ή αν καταστράφηκε από την ουκρανική πλευρά.



Ο Άντον Χερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, είπε πως μάχες διεξάγονται στην Μπούκα με τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να προωθηθούν προς το Κίεβο.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του κατηγορεί τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει βάλει στο στόχαστρό της παιδικούς σταθμούς, κατοικίες πολιτών, ακόμα και ασθενοφόρα.

«Το Βασίλκιβ, το Κίεβο, το Τσερνίγκιφ, το Σούμι, το Χάρκοβο και πολλές άλλες πόλεις στην Ουκρανία ζουν σε συνθήκες που η τελευταία φορά που τις βιώσαμε στα εδάφη μας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου».