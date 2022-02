Οι σχέσεις Ρωσίας-Δύσης πλησιάζουν στο σημείο που δεν θα υπάρχει επιστροφή, ανέφερε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, εν μέσω του τεταμένου κλίματος λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία πλησιάζει στο σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τη Δύση», σύμφωνα με όσα δηλώνει το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγη ώρα αφού η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν θα επιβάλλει απευθείας κυρώσεις στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και σε άλλους ανώτατους αξιωματούχους της Ρωσίας.

#UPDATE Maria Zakharova, Russia’s foreign ministry spokeswoman, told a Russian TV station Friday night that relations with the West «have reached the line after which the point of no return begins» pic.twitter.com/FsnFg4xDhR

— AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022