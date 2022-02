Δύσκολη είναι η νύχτα στην Ουκρανία, με νέες αναφορές για εκρήξεις και πυροβολισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πολίτες έχουν σπεύσει να επιβιβαστούν σε τρένα για να φύγουν μακριά από τα σημεία όπου σημειώνονται βομβαρδισμοί.

Πολλοί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σπεύσει στα καταφύγια ή σε σταθμούς του μετρό, για να περάσει η νύχτα με ασφάλεια.

Όσοι έχουν μείνει πίσω είτε παίρνουν όπλα στα χέρια είτε κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια για να προστατευτούν.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι η μετάδοση κρατικού ειδησεογραφικού καναλιού, η οποία πραγματοποιείται από το εσωτερικό υπόγειου καταφυγίου.

«Κρυβόμαστε από τον Πούτιν και την επιθετικότητά του, κρυβόμαστε από τις ρωσικές ρουκέτες. Είμαστε αναγκασμένοι να μεταδίδουμε από καταφύγιο επειδή η Ρωσία βομβαρδίζει τις πόλεις μας» φέρονται να δηλώνουν οι δημοσιογράφοι.

The Ukrainian state tv is broadcasting from a bunker pic.twitter.com/tH9XzPYqtQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022