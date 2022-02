Μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις προσωπικά στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Μόσχας, για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

Η Ψάκι δήλωσε ότι η επιβολή κυρώσεων κατά του Πούτιν προσωπικά ήταν στο «τραπέζι» και πως ο πρόεδρος Μπάιντεν έφτασε σε αυτή την απόφαση «την τελευταία μέρα περίπου», σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Psaki says sanctioning Putin has been on the table for some time and that Biden made the decision “over the last day or so” in coordination with European allies.

Η Ψάκι ανέφερε επίσης πως εκτιμά ότι οι προσωπικές κυρώσεις εναντίον του Πούτιν, θα μπορούσαν να τον εμποδίσουν και από το να ταξιδεύει στις ΗΠΑ, ανέφερε δημοσιογράφος του CNN.

Jen Psaki tells me she believes the new US sanctions on President Putin would bar him from traveling here. Sanctioning a world leader is a rare step, one President Biden decided to take within the last 24 hours after coordinating with allies.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 25, 2022