Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια στην Ιταλία, λίγο πριν τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα).

Η δόνηση σημειώθηκε στην περιοχή του Μπανιόλο ιν Πιάνο (Bagnolo in Piano), μεταξύ των επαρχιών της Ρέτζο Εμίλια και της Μόντενα στην Κοιλάδα του Πάδου.

Μια δεύτερη δόνηση, μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, έπληξε την περιοχή του Correggio κατά τις 9:15 μ.μ. (τοπική ώρα).

Οι δύο σεισμικές δονήσεις ήταν μικρής διάρκειας και δεν φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές, ενώ δεν έχει αναφερθεί να υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε τουλάχιστον τρεις επαρχίες, στην Πάρμα, την Μοδένα και την Μπολόνια, καθώς και στις γειτονικές περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Βένετο. Πολύ φοβισμένοι πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους, ειδικά κοντά στο Θέατρο της Μόντενα.

Το Ιταλικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Ingv) ανέφερε πως το εστιακό βάθος ήταν 7 χιλιομέτρων και η Πολιτική Προστασία ήδη ξεκίνησε τους ελέγχους.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 7km da #Modena, #Italia. 160 segnalazioni in un raggio di 81km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/qO6cibU1kT

— Earthquake Network (@SismoDetector) February 9, 2022