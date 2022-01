Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ζήτησε σήμερα «συγγνώμη» ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου υποσχόμενος να αντλήσει διδάγματα, αποκλείοντας όμως να παραιτηθεί μετά τη δημοσιοποίηση ενός πορίσματος, που καταλογίζει «λάθη ηγεσίας» στο σκάνδαλο των πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Συγγνώμη απλά για τα πράγματα που δεν κάναμε σωστά και συγγνώμη για τον τρόπο που αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε», σημείωσε ο συντηρητικός ηγέτης ενώπιον των βουλευτών.

«Κατάλαβα και θα το διορθώσω», συμπλήρωσε, υποσχόμενος διοικητικές αλλαγές στη λειτουργία της Ντάουνινγκ Στριτ.

