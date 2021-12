Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά πάνω σε πορθμείο που έπλεε σε ποταμό του νότιου Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Το φέρι Obhijan 10, τριών καταστρωμάτων, πήρε φωτιά στη μέση του ποταμού. Έχουμε ανασύρει 32 πτώματα. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη βαρύτερος. Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς, ορισμένα πνίγηκαν αφού έπεσαν στον ποταμό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα, ο Μοϊνούλ Ισλάμ.

Το πλοίο μετέφερε κάπου 1.000 ανθρώπους όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ναζμούλ Άλαμ, αξιωματούχο στην περιοχή.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί κοντά στην πόλη Τζαλοκατί, 250 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, της Ντάκας.

Experts in the South Asian country of 170 million people blame poor maintenance, lax safety standards at shipyards and overcrowding.

