Η Αυστραλία πλήττεται ταυτοχρόνως από δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, από δασικές πυρκαγιές που κατακαίουν το γραφικό τοπίο της δυτικής ακτής και από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες στο ανατολικό τμήμα της.

Έπειτα από εβδομάδες υψηλών θερμοκρασιών, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Δυτική Αυστραλία, στην τουριστική περιοχή Μάργκαρετ Ρίβερ, που είναι γνωστή για το κρασί της και το σερφ.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε η πρόκληση ζημιών σε κτίρια, αλλά μεγάλες φλόγες ήταν ορατές σε μεγάλη έκταση, οι οποίες έστελναν μεγάλες στήλες καπνού στον ουρανό.

Οι Αρχές σήμαναν συναγερμό και ζήτησαν από κάποιους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταβούν σε ασφαλή μέρη.

«Ενεργήστε αμέσως για να επιζήσετε», ήταν το μήνυμα που εστάλη από την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

Την ώρα που η αυστραλιανή ακτή που βρέχεται από τον Ινδικό Ωκεανό αντιμετωπίζει θερμοκρασίες που φτάνουν ως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, η άλλη πλευρά της Αυστραλίας, αυτή στον Ειρηνικό Ωκεανό πλήττεται από βροχές για μήνες.

What a 24hrs here on the South Coast. It never ends here. #flooding #floods #photography #photographer #Australia #mogo pic.twitter.com/dETZtdi1ZX

— Josh Burkinshaw (@BurkinshawJosh) December 10, 2021