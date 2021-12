Κατηγορίες για εμπρησμό απήγγειλαν οι αρχές σε ένα άνδρα ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μήκους 15 μέτρων, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του Fox News στο Μανχάταν.

Το τεχνητό δέντρο έξω από το κτίριο της News Corp. που στεγάζει το Fox News, τη Wall Street Journal και τη New York Post έπιασε φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν το στολισμένο δέντρο να τυλίγεται στις φλόγες.

Η παρουσιάστρια του Fox News Shannon Bream ανακοίνωσε τη φωτιά στους τηλεθεατές καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να την σβήσουν. «Αυτή είναι η Fox Square στη Νέα Υόρκη, έξω από τα κεντρικά της Fox» είπε η Bream. «Φαίνεται ότι το γιγάντιο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας εκεί, μόλις πριν από λίγα λεπτά, τυλίχθηκε στις φλόγες».

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ωστόσο, ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν άστεγος, συνελήφθη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και εμπρησμό.

Η αστυνομία είπε ότι ο άνδρας είχε αναπτήρα, αλλά δεν ήταν σαφές εάν χρησιμοποίησε και εύφλεκτο υγρό.

The charred remains of the Christmas tree in front of the Fox News building in New York was dismantled and removed after it was torched. A suspect is in custody and facing several charges, according to NYPD. https://t.co/c3Ty6nbPvE pic.twitter.com/yWbYpY1opk

— ABC News (@ABC) December 8, 2021