Έξαλλα πάρτι, ημίγυμνα κουνελάκια, χλιδή, πολυτέλεια, λάμψη και μια καθημερινότητα χωρίς προβλήματα, χωρίς τους έντονους ρυθμούς της επιβίωσης από όπου είχαν προσπαθήσει όλα τα κορίτσια του Χιου Χέφνερ να ξεφύγουν. Η ψεύτικη εικόνα για την έπαυλη.

Όλο αυτό ήταν ένας υποτιθέμενος «παράδεισος», που θα μετατρεπόταν σε «κόλαση» αφότου τα κορίτσια επέλεγαν να ζήσουν με τον Playboy.

Υπέγραφαν συμφωνητικό απόλυτης εχεμύθειας, με υψηλές ποινικές ρήτρες προϋπόθεση της φρικτής ζωής που θα είχαν.

Στο βιβλίο της η Holly Madison εξιστορεί ότι όλα τα κορίτσια πριν πάνε στο κρεβάτι του Χέφνερ όφειλαν να φοράνε πανομοιότυπες φανελένιες πιτζάμες. Ο Χέφνερ κατά τη διάρκεια αυτών των ραντεβού παρακολουθούσε ταινίες με άσεμνο περιεχόμενο, έκανε ναρκωτικά και «χάζευε» τις κοπέλες καθώς τα κορίτσια φιλιόντουσαν γύρω του μεταξύ τους.

«Δεν υπήρχε κανένα συναίσθημα. Θυμάμαι ότι είχα ένα βαρύ σώμα επάνω μου», γράφει η ίδια.

Η ίδια σε συμμετοχή της στο reality show του E! «The Girls Next Door», εξομολογήθηκε επίσης ότι ο επιχειρηματίας συχνά την υπνώτιζε για να κοιμάται μαζί του ενώ αρκετές φορές βίωσε και λεκτική βία.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου έσπασα κάτω από αυτή την πίεση και με έκαναν να νιώσω ότι έπρεπε να μοιάζω ακριβώς όπως όλες οι άλλες. Κάποια στιγμή είχα κόψει κοντά τα μαλλιά μου και αυτός άρχισε να μου φωνάζει. Μου είπε ότι φαίνομαι γριά, σκληρή και φθηνή».

Holly Madison Says Hugh Hefner ‘Flipped Out’ When She Cut Her Hair: He ‘Said It Made Me Look Old’ https://t.co/YeUul8IF6k

— People (@people) December 8, 2021