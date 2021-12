Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Skid Row του Los Angeles την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Γουέστ δήλωσε:

«Ο Θεός θέλει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μπορέσουμε να λυτρωθούμε σε όλες τις σχέσεις μας. Έκανα λάθη, έκανα δημόσια κάποια πράγματα, που δεν είναι αποδεκτά σε έναν γάμο. Αυτή την στιγμή, όμως, είμαι εδώ για να αλλάξω την ιστορία των γεγονότων», δήλωσε ο ράπερ.

«Εγώ είμαι ο Θεός της οικογένειάς μου. Αν ο εχθρός μπορεί να χωρίσει τους Kimye, τότε θα υπάρξουν και εκατομμύρια οικογένειες, που θα νιώσουν ότι ο χωρισμός είναι εντάξει. Όμως, όταν ο Θεός φέρει τελικά κοντά τους Kimye, τότε θα υπάρξουν και οικογένειες που θα επηρεαστούν και θα δουν πως ένας χωρισμός μπορεί να ξεπεραστεί και μία οικογένεια μπορεί να ενωθεί ξανά», είπε κλείνοντας.

Kanye West says that he «needs to be back home» and that KimYe needs to be back together 🤔 pic.twitter.com/B37sEBFBn6

