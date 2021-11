Εικοσιεπτάχρονη δημοσιογράφος στον τοκετό σκοτώθηκε καθ’ οδόν προς νοσοκομείο της Aντεν όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος στο αυτοκίνητο του συζύγου της, που οδηγούσε, είπαν αξιωματικοί των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και ο άνδρας της, τραυματισμένος.

Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του Μαχμούντ αλ Ατμι, επίσης δημοσιογράφου. Πυροδοτήθηκε καθώς το ζευγάρι πήγαινε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η νέα επρόκειτο να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, εξήγησε αξιωματικός των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

«Η βόμβα εξερράγη καθώς ο δημοσιογράφος Μαχμούντ αλ Ατμι μετέφερε τη σύζυγό του Ράσα Αμπντάλα στο νοσοκομείο για να γεννήσει», είπε ο αξιωματικός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Our colleague Rasha Abdullah, reporter of Alsharq TV, was killed with her baby today while her husband Mahmoud was seriously injured in an explosive device blast planted in their car in #Aden.#Yemen. pic.twitter.com/2bISgxTC6y

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) November 9, 2021