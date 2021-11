Τα «δόντια της» δείχνει για άλλη μια φορά η πανδημία του κοροναϊού, με τον Νοέμβριο να είναι ο πιο δύσκολος μήνας μέχρι τώρα, μετά το νέο «μαύρο» ρεκόρ κρουσμάτων που ανακοινώθηκε χθες από τον ΕΟΔΥ.

Οι νέες μολύνσεις έφτασαν τις 7.335, με Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία να «βράζουν». Οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει τους 477, ενώ 65 ακόμα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, με το ΕΣΥ να ασφυκτιά και τους ειδικούς να μιλούν για εικόνες περσινού Νοεμβρίου.

Αριθμοί που σοκάρουν

Ο αριθμός των κρουσμάτων που προκαλεί ο κοροναϊός και αυτός των νεκρών σοκάρουν τις πρώτες 8 ημέρες του Νοεμβρίου: Εχουν διαγνωστεί 50.051 νέα κρούσματα ενώ 410 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του με το συνολικό νούμερο των νεκρών να φτάνει τους 16.361.

Η εφιαλτική εικόνα των τελευταίων ημερών στα νοσοκομεία άλλωστε και οι δραματικές εκκλήσεις γιατρών και νοσηλευτών για προσλήψεις προσωπικού και άνοιγμα περισσότερων ΜΕΘ, σε συνδυασμό με τις «μαύρες» προβλέψεις για 100 νεκρούς την ημέρα μέχρι το τέλος του μήνα και για 10.000 κρούσματα στις αρχές Δεκεμβρίου, συνθέτουν το παζλ του τέταρτου κύματος της πανδημίας που «χτυπά» τη χώρα ανελέητα.

Εφημερίες αγωνίας στα νοσοκομεία

Η κυβέρνηση σε κάθε τόνο διαμηνύει ότι δεν τίθεται ζήτημα κλεισίματος της κοινωνίας και της οικονομίας. Τα νούμερα ωστόσο αποτυπώνουν την κρισιμότητα του διαστήματος που διανύουμε.

Το ΕΣΥ πιέζεται, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ και στην Αττική οι εφημερίες ήταν «άγριες» λόγω της αύξησης των εισαγωγών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι στο 60% της μεγάλης πίεσης που είχαν δεχτεί στο 3ο κύμα της πανδημίας την περασμένη άνοιξη.

Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, από επιπλοκές του κοροναϊού, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, η κατάσταση έχει δείξει “κόκκινο” εδώ και καιρό. Στη Θεσσαλονίκη μιλούν για εικόνες τραγικές, με το προσωπικό στις εφημερίες να έχει ξεπεράσει τα όρια του. Συνολικά σύμφωνα με την ertnews, στην Ελλάδα νοσηλεύονται τουλάχιστον 3.500 ασθενείς με Covid-19, εκ των οποίων το 1/3 είναι στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η εφημερία στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης τελείωσε με τέσσερις διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ και στο «Παπανικολάου» ξεκίνησε χωρίς καμία ελεύθερη κλίνη.

Στην Πάτρα, πολύ δύσκολη η κατάσταση είναι η κατάσταση στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ενώ ασφυκτική πίεση δέχεται η Λάρισα και ο Βόλος. Στα όρια του burnout είναι το υγειονομικό προσωπικό.

«Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» ήταν αυτή που πέρασε το «Γεννηματάς» στην Αθήνα, αν και η διοίκηση του νοσοκομείου διέψευσε τη συγκεκριμένη δήλωση της προέδρου της ΕΙΝΑΠ, Ματίνας Παγώνη, η οποία στη συνέχεια απάντησε ξανά, ενώ σήμερα μιλώντας στο ΜEGA, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Οι τελευταίες ημέρες των εφημεριών είναι πολύ δύσκολες. Η νύχτα εκείνη ήταν τραγική για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Βάλαμε ράντζα σε όλο το νοσοκομείο. Όταν δεν είσαι εκεί, δεν ξέρεις πώς έγινε η διαχείριση, πώς βάλαμε τα ράντζα, ποια περιστατικά ήταν εκεί, καλό είναι να μη βγάζεις δελτία Τύπου. Γιατί για να τα βγάζεις πρέπει να είσαι εκεί όλες τις ώρες».

Τα ράντζα μπήκαν και υπάρχουν

«Τα ράντζα ήταν non – Covid περιστατικά. Επειδή έχουμε πάρει κρεβάτια να τα κάνουμε για κοροναϊό, αναγκαστήκαμε για τα non – Covid περιστατικά να βάλουμε ράντζα, ήταν πολλοί οι ασθενείς που είχαν έρθει. Η εφημερία έκλεισε με 21 περιστατικό Covid, τα non – Covid ήταν πάρα πολλά, στο σύνολο της εφημερίας ήταν 71 περιστατικά», εξήγησε η κ. Παγώνη.

«Τα ράντζα μπήκαν και υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε τους ασθενείς σε κρεβάτια, επιπλέον δημιουργούμε πρόβλημα στις υπόλοιπες κλινικές, και η λειτουργία είναι πολύ δύσκολη», τόνισε η κ. Παγώνη.

Σχετικά με το πώς πέρασε η χτεσινή νύχτα για τα νοσοκομεία που εφημέρευαν, η ίδια είπε ότι «Εμείς κάθε πρωί, στις 8 το πρωί, παίρνουμε τα στοιχεία από όλα τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Σήμερα θα πάρουμε τα στοιχεία για το πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία που εφημέρευαν εχτές. Οι μάχες που δίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι μεγάλες».

Συνθήκες πολέμου στο νοσοκομείο του Βόλου

Στα Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αναδιατάσσουν τις κλίνες από ήπια περιστατικά non covid σε περιστατικά Covid, με το πρόβλημα να εστιάζεται στις ΜΕΘ που είναι όλες γεμάτες και χρειάζεται να γίνονται καθημερινά διακομιδές στην Αθήνα.

Δραματική η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έξι άνθρωποι κατέληξαν σε ένα 24ωρο. Συνολικά νοσηλεύονται 110 ασθενείς με Covid. Από αυτούς οι 15 είναι διασωληνωμένοι, εκ των οποίων μόνο οι 10 σε κλίνες ΜΕΘ, ενώ το σύστημα παροχής οξυγόνου έχει ξεπεράσει τα όριά του και δεν επαρκεί για όλους.

«Το νοσοκομείο “έχει τελειώσει”, δεν αντέχει άλλο και κάποιοι πρέπει να το πουν. Έχει κλατάρει το νοσοκομείο» σημείωσε ο διευθυντής νευροχειρουργικής του νοσοκομείου Βόλου Νίκος Χαφτούρας, που με τρεμάμενη φωνή παραδέχεται την δραματικη κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το νοσοκομείο.

«Η κατάσταση είναι δραματική είναι μια μαύρη μέρα χθες είχαμε 5 θανάτους. Είμαστε σε ένα πόλεμο χωρίς στρατιώτες και πυρομαχικά . Ένας γιατρός για 150 ασθενείς» πρόσθεσε.

Ακόμη και η ροή του οξυγόνου του νοσοκομείο καταρρέει από την πίεση. Συνολικά στη Θεσσαλία νοσηλεύονται 450 ασθενείς.

Οι επόμενες δυο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το σύστημα Υγείας, με την επίταξη γιατρών να βρίσκεται προ των πυλών και νοσοκομεία να επιστρατεύονται αποκλειστικά για περιστατικά κοροναϊού.

Εκκλήσεις για εμβολιασμό

Οι ειδικοί συνεχίζουν να κάνουν εκκλήσεις για να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Άλλωστε, το ποσοστό του 63% περίπου που βρισκόμαστε αυτή την στιγμή δεν είναι ικανό για να πούμε ότι η χώρα διαθέτει τείχος ανοσίας απέναντι στον κοροναϊό. Οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο.

Σύμφωνα με την επίσημη σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 402 (84.28%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 75 (15.72%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Η διαφορά είναι χαοτική και αποκαλυπτική για το πόσο προστατεύουν τα εμβόλια για να μη νοσήσει κανείς σοβαρά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν κάνει κάποιος το εμβόλιο είναι άτρωτος. Η τήρηση των υγειονομικών μέτρων είναι κάτι που χρειάζεται να το ακολουθούμε όλοι.

Να σημειώσουμε ότι ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, χθες Κυριακή, είχε τονίσει ότι: «Με βάση τους διασωληνωμένους τους σημερινούς (σ.σ. την Κυριακή), από 100 χιλιάδες εμβολιασμένους προκύπτει ένας διασωληνωμένος και προκύπτει ένας διασωληνωμένος για κάθε 9.000 ανεμβολίαστους».