Βόμβα που έμοιαζε με «τζάκφρουτ» σκότωσε σήμερα τουλάχιστον δύο παιδιά σε χωριό της Ουγκάντα, αφού δόθηκε στα παιδιά ενώ έπαιζαν, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε στην επαρχία Νακασέκε, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Καμπάλα, σκότωσε 14χρονο και δεύτερο παιδί με ειδικές ανάγκες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ασάν Κασίνγκε με tweet του.

Please report suspicious articles. A jackfruit-like explosive given to children in Ssegalye village, Semuto sub-county, Nakaseke district, instantly kills Kiwuuwa Pathias a physically handicapped child & Kiyingi Michael 14, who were playing together with another child Odong.

