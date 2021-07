Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ιράκ την παραμονή της μουσουλμανικής εορτής της θυσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον 15 γυναίκες και παιδιά.

Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram, το ΙΚ ανέφερε ότι την επίθεση διέπραξε βομβιστής-καμικάζι, ο οποίος, κατ’ αυτό, ονομαζόταν Αμπού Χάμζα αλ Ιράκι.

Η επίθεση διαπράχθηκε σε κατάμεστη αγορά στη σιιτική γειτονιά Σαντρ Σίτι της Βαγδάτης την παραμονή της μεγάλης γιορτής της θυσίας (Ειντ αλ Αντχα), διευκρίνισαν πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας και σε νοσοκομεία.

Reports that an IED exploded at a market in Sadr City a short time ago. #Iraq pic.twitter.com/hcwjyoIHvC

Πέρα από τους 35 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους άλλοι τουλάχιστον 60 τραυματίστηκαν και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς όσο περνούν οι ώρες, καθώς αρκετά από τα άτομα που διακομίστηκαν στα νοσοκομεία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ιρακινός πρωθυπουργός Μουστάφα αλ Καντίμι προέδρευσε σε έκτακτη σύσκεψη με κορυφαία στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας με αντικείμενο την επίθεση, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Ο ιρακινός πρόεδρος Μπαρχάμ Σάλεχ καταδίκασε μέσω Twitter το «αποτρόπαιο έγκλημα», το ότι «έγιναν στόχος άμαχοι στη Σαντρ Σίτι την παραμονή της γιορτής της θυσίας», διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να καταδιώκει τους τζιχαντιστές ωσότου «να ξεριζωθεί η τρομοκρατία» στο Ιράκ.

🇮🇶18 dead and many injured in an explosion in #Baghdad‘s Sadr City. #Iraq pic.twitter.com/L2XBq1KbOW

— Dailyaz (@dailyaz1) July 19, 2021