Απίστευτες εικόνες κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λανς και Λιλ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ligue 1.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο κινούμενοι απειλητικά προς το πέταλο όπου φιλοξενούνταν οι φίλοι της Λιλ.

Η αστυνομία προσπάθησε να επέμβει, με αποτέλεσμα φυσικά η αναμέτρηση να διακοπεί προσωρινά μετά από υπόδειξη των υπέυθυνων.

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα σοβαρά επεισόδια πριν από μερικές εβδομάδες από το παιχνίδι της Μαρσέιγ με τη Νις.

Δείτε το βίντεο:

The half-time confrontation between Lens and Lille fans – the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ

— Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021