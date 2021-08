Χθες το απόγευμα, 24/08, διεξήχθη τοπικό ντέρμπι Κυπέλλου Ρουμανίας ανάμεσα σε Μουνισιπάλ Μπρασόφ και Μπρασόφ Σεαγκούλ Ρενάστε, με την πρώτη να επικρατεί με 1-0.

Μπορεί η παραπάνω πληροφορία να μην ενδιαφέρει πολύ κόσμο, όμως αποτελεί το highlight της εβδομάδας στην Ρουμανία ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε το σκορ.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε από γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 86ο λεπτό, όπου σκόρερ χρίστηκε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Μπόγκνταν Κάουκα, σε έναν αγώνα που θα θυμάται για όλη του την ζωή.

Δείτε την εκπληκτική φάση:

BREAKING | The goal of the year was just scored in the Romanian cup!

Brasov derby in the cup. SR Brasov (3rd tier) keeper Bogdan Căucă comes up in the 86th minute to take a free-kick and SCORES a beauty to put his team past Steagul Renaște Brașov (2nd tier).

Fairytale football. pic.twitter.com/A6bM4GpNq0

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 24, 2021