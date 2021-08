«Είδα να σε αναφέρουν πρόσφατα ως “Love Gov” και αναρωτιόμουν εάν αυτό θα σε κάνει πιο μαλακό απέναντι στον πρόεδρο», αστειεύτηκε ο δημοσιογράφος του δικτύου CNN, Κρις Κουόμο, χρησιμοποιώντας ένα από τα παρατσούκλια -λογοπαίγνιο των λέξεων love (αγάπη) και governor (κυβερνήτης)- του συνεντευξιαζόμενου: του μεγαλύτερου αδελφού του και Δημοκρατικού κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

«Πάντα ήμουν ένας ήπιος τύπος», απάντησε χαμογελαστός ο τελευταίος. «Είμαι ο Κυβερνήτης της Αγάπης. Είμαι ένας cool τύπος, με χαλαρή διάθεση. Το ξέρεις».

Ήταν Απρίλιος του 2020 και ο χαρισματικός Άντριου Κουόμο θεωρείτο ένα από τα πολιτικά σύμβολα της μάχης κατά της πανδημίας, εν μέσω της χαοτικής προεδρίας Τραμπ.

Τόσο, ώστε ορισμένοι να μιλούν τότε ακόμη και για πιθανή υποψηφιότητά του για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών.

Περίπου 16 μήνες μετά, ο εδώ και δέκα χρόνια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είναι πολιτικά απομονωμένος, αντιμέτωπος με σοβαρότατες καταγγελίες και δίνει μάχη για να σώσει τη φθίνουσα πολιτική καριέρα του, την οποία έχτιζε με μεθοδικότητα, επί χρόνια.

Η έκθεση που δημοσιοποίησε την Τρίτη -κατόπιν ανεξάρτητης έρευνας- η γενική εισαγγελέας Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς είναι καταπέλτης για τον ίδιο, κατονομάζοντάς τον για τη σεξουαλική παρενόχληση ένδεκα γυναικών, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας.

Στις 165 σελίδες της, περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η ανάρμοστη συμπεριφορά του κυβερνήτη, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες νυν και πρώην συνεργατών του Κουόμο.

Για άσεμνες χειρονομίες, με αγγίγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους, και σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου.

Για ένα «τοξικό» εργασιακό περιβάλλον. Για εκδικητικές συμπεριφορές κατά όσων αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια.

Ο 63χρονος Κουόμο -πρώην γενικός εισαγγελέας Νέας Υόρκης και ήδη τρεις φορές κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας- απορρίπτει τις καταγγελίες.

«Ποτέ δεν άγγιξα ή προσέγγισα κάποιον ανάρμοστα», ανέφερε σε δημόσια παρέμβασή του, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

«Φιλώ τους ανθρώπους στα χέρια», τόνισε ο Αμερικανο-ιταλός κυβερνήτης. «Αγκαλιάζω τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Μερικές φορές λέω «Ciao, bella». Περιστασιακά, μπορεί να πω πάνω στην κουβέντα ένα “γλυκιά μου”, “καλή μου” ή “καρδούλα μου”».

Έτσι «εκφράζω εγκαρδιότητα», όπως έμαθα από «τη μητέρα και τον πατέρα μου», είπε, αποφεύγοντας αυτή τη φορά να αναφερθεί ονομαστικά στον εκλιπόντα πατέρα του και πρώην κυβερνήτη Νέας Υόρκης, Μάριο Μ. Κουόμο.

Απέδωσε τις καταγγελίες σε παρεξηγήσεις λόγω διαφορών «γενέων ή πολιτισμών».

Και προς επίρρωση, το επιτελείο του δημοσιοποίησε μία δική του έκθεση, με δεκάδες φωτογραφίες που δείχνουν Αμερικανούς πολιτικούς, και κυρίως τον Άντριου Κουόμο, να αγκαλιάζουν και να φιλούν κόσμο: από απλούς πολίτες, έως προέδρους.

In his defense, Gov. Andrew Cuomo played a photo montage of himself kissing and touching multiple people during a live-streamed response to the report https://t.co/d044sIFG3R pic.twitter.com/uNpWYFdr3o

