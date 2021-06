Η φετινή σεζόν θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Εγκίν Αταμάν, καθώς ο Τούρκος τεχνικός αναδείχθηκε ως ο προπονητής της χρονιάς στη Euroleague.

Ο «καπετάνιος» της Αναντολού Εφές οδήγησε την ομάδα της Κωνσταντινούπολης στην κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Η Εφές έπαιξε τρομερό μπάσκετ και φέτος, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 22-12.

Στα play-offs δυσκολεύθηκε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης του Πάμπλο, παίρνοντας όμως την πρόκριση για το Final Four της Κολωνίας, όπου και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης.

Ένα τεράστιο κομμάτι της επιτυχίας ανήκει αδιαμφισβήτητα στον Αταμάν, ο οποίος κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σύνολο και να του χαρίσει το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του.

The Alexander Gomelskiy Coach of the Year ..

🏆 Ergin Ataman 🏆

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 21, 2021