Για πολλά χρόνια πουλούσαν απομιμήσεις παπουτσιών και τσαντών στους δρόμους της Βαρκελώνης. Τώρα, οι μετανάστες-πλανόδιοι πωλητές της πόλης δημιούργησαν έναν συνεταιρισμό και λανσάρουν τη δική τους σειρά αθλητικών παπουτσιών, με την επωνυμία Top Manta.

Σε αντίθεση με μια προηγούμενη απόπειρα του 2017, όταν ο συνεταιρισμός απλώς κολλούσε το logo του σε παπούτσια που εισήγαγε από την Κίνα, τα αθλητικά παράγονται στο Αλικάντε της Ισπανίας και το Πόρτο της Πορτογαλίας.

«Πάντα μας επέκριναν επειδή πουλούσαμε απομιμήσεις, όμως τώρα έχουμε τη δική μας μάρκα», δήλωσε στον Guardian ο Λαμίνε Σαρ, εκπρόσωπος της Top Manta.

‘By creating jobs manufacturing and marketing shoes, Top Manta has succeeded in getting 120 manteros legal residency and has found jobs for 25 of its members’ https://t.co/Siea6PliV5 — Frances Thirlway (@fthirlway) June 9, 2021



Στην παρουσίασή του, ο συνεταιρισμός παρουσίασε μεταξύ άλλων τα αθλητικά παπούτσια Ande Dem, που σημαίνει «περπατώντας μαζί» στην Γολόφ, τη γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι πλανόδιοι πωλητές, έχοντας στην πλειοψηφία τους καταγωγή από τη Σενεγάλη.

Ακόμη και το όνομα της μάρκας δεν είναι τυχαίο. Manta σημαίνει κουβέρτα – σαν αυτή που έστρωναν στους δρόμους για να απλώσουν τα προϊόντα τους. Το logo τους είναι επίσης μια κουβέρτα, που παραπέμπει όμως και σε κύματα, συμβολίζοντας το επικίνδυνο και δύσκολο ταξίδι που έκαναν οι περισσότεροι, διασχίζοντας τη Μεσόγειο σε μικρές φουσκωτές βάρκες.

Τα χρώματα των παπουτσιών αντλούν την έμπνευσή τους από την Αφρική, όπως εξήγησε ο Σαρ, ενώ οι χαρακτηριστικές σόλες τους τα καθιστούν κατάλληλα για εργασία σε χωράφια και οικοδομές, και όχι για άθληση.

Τα παπούτσια σχεδιάστηκαν από ορισμένους εκ των πλανόδιων με τη βοήθεια της ντόπιας αρχιτεκτόνισσας και σχεδιάστριας, Σάρα Γκονζάλεθ ντε Ουμπιέτα και της γραφίστριας Χέλγκα Χουάρεθ.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες μάρκες που παράγουν μαζικά τα αθλητικά τους παπούτσια σε φτωχά κράτη, η Top Manta αναφέρει ότι επιλέγει την ηθική παραγωγή, με στόχο την αναβίωση της βιομηχανίας χειροποίητων υποδημάτων.

Προς το παρόν έχουν παραχθεί 400 ζευγάρια που κοστολογούνται στα €115, ενώ διατίθενται προς πώληση στη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο, αλλά και στο φυσικό της κατάστημα στη Βαρκελώνη. Όλα τα έσοδα προορίζονται για την ανάπτυξη της μάρκας και την ενίσχυση των πλανόδιων πωλητών και των οικογενειών τους.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τα παπούτσια Ante Dem. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», εξηγεί στον Guardian ο Αμπντού Λαχάτ Γουάντε.

«Δείχνουμε σε όλους εκείνους που έλεγαν πάντα ότι ήμασταν ανίκανοι να δημιουργήσουμε τα δικά μας παπούτσια, ότι μπορούμε να το κάνουμε».

#Barcelona: The group of people grouped under the TopManta brand is dedicated to manufacturing gowns and masks at their headquarters in Raval in #Barcelona for distribution in hospitals. pic.twitter.com/EMGyH6lQux — Spain MFA (@SpainMFA) April 12, 2020



«Είμαστε σαν αδελφότητα και αυτό μας δίνει τη δύναμη και την αντοχή να αντιμετωπίζουμε το παρόν και να δημιουργούμε ένα μέλλον για τον εαυτό μας».

Η πανδημία ήταν καταστροφική για τους πλανόδιους πωλητές. Οι ήδη ευάλωτες ζωές τους δέχθηκαν επιπλέον πλήγμα από το lockdown, ενώ η απουσία τουριστών, που ήταν οι κυριότεροι πελάτες τους, εξαφάνισε τα εισοδήματά τους.

«Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα στη διάρκεια της πανδημίας», υπογραμμίζει ο Σαρ μιλώντας στον Guardian. «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας και δεν είχαν καμιά υποστήριξη από την κυβέρνηση. Δημιουργήσαμε μια τράπεζα τροφίμων και στήσαμε ραπτομηχανές. Οι άνθρωποι ήρθαν στο κατάστημα για να δουλέψουν σε εθελοντική βάση, ράβοντας παπούτσια και ρούχα».

Η ισπανική νομοθεσία αναγκάζει τους παράτυπους μετανάστες να ζουν στο περιθώριο. Για να αποκτήσουν άδεια παραμονής, οι άνθρωποι που κατάγονται από χώρες εκτός ΕΕ είναι υποχρεωμένοι να έχουν ζήσει στη χώρα επί τρία χρόνια, να αποδείξουν ότι έχουν σταθερή διεύθυνση τουλάχιστον επί ένα ολόκληρο έτος και ότι μαθαίνουν τη γλώσσα – αλλά και να έχουν σύμβαση εργασίας τουλάχιστον ενός έτους. Για πολλούς εξ αυτών – πιθανότατα για την πλειοψηφία τους – αυτοί οι όροι είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν, με αποτέλεσμα να παραμένουν στο κενό.

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην παραγωγή και το marketing των παπουτσιών της, η Top Manta έχει καταφέρει να εξασφαλίσει άδεια παραμονής σε 120 πλανόδιους πωλητές και έχει βρει απασχόληση για 25 από τα μέλη της. Επιπλέον, προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης πάνω στα υφάσματα και τις μεταξοτυπίες, αλλά και μαθήματα ισπανικών.

Όταν ερωτήθηκε γιατί να προτιμήσει κάποιος την Top Manta αντί για κάποια πολυεθνική εταιρεία υποδημάτων, ο Σαρ απάντησε στον Guardian:

«Αντί να υποστηρίξετε μια πολυεθνική που εκμεταλλεύεται απελπισμένους ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, μπορείτε να βοηθήσετε μια κοινότητα που αντιμετωπίζει κάθε πιθανή διάκριση. Βοηθάτε τους ανθρώπους να νομιμοποιηθούν και να εργαστούν για έναν αξιοπρεπή μισθό».