Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής όταν ανατινάχθηκε αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες, ενέργεια με στόχο σημείο ελέγχου στη λιβυκή πόλη Σάμπχα (νότια), δήλωσε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία.

«Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη με το που έφθασε σε σημείο ελέγχου που είχαν στήσει οι δυνάμεις επιβολής της τάξης», είπε η πηγή αυτή, αξιωματικός της αστυνομίας στη Σάμπχα, πόλη στην έρημο, 750 χλμ. νότια της Τρίπολης.

«Δύο αξιωματικοί (σ.σ. είχαν βαθμό αντίστοιχο του αστυνόμου Β΄) σκοτώθηκαν, άλλοι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Two people killed, others injured in car bomb explosion in #Libya‘s south https://t.co/hgv3FpqfPW

