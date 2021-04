Οι Blossoms θα εμφανιστούν σε συναυλία χωρίς μέτρα κοινωνικής απόστασης, στο Λίβερπουλ, τον Μάιο στο πλαίσιο σειράς πιλοτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το indie pop συγκρότημα θα εμφανιστεί μαζί με τους The Lathums και ZuZu στο Sefton Park, στις 2 Μαΐου και θα διατεθούν προς πώληση 5.000 εισιτήρια για τον χώρο που συνήθως συγκεντρώνει 7.500 θεατές.

Covid: Blossoms to headline 'near-normal' gig trial Ticket-holders for the outdoor concert in Liverpool will have to provide a negative test beforehand. https://t.co/7AlhITywqr pic.twitter.com/4KOV8qFOqk

— of today (@_oftoday_) April 18, 2021