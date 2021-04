Την οργή του Morrissey προκάλεσαν (και) οι Simpsons καθώς σε πρόσφατο επεισόδιο επέλεξαν να σατιρίσουν τον πρώην τραγουδιστή των Smiths.

Στο επίμαχο επεισόδιο των Simpsons που έχει τον τίτλο “Panic on the Streets of Springfield” (Πανικός στους δρόμους του Σπρίνγκφιλντ) η Lisa παθαίνει εμμονή με μια φανταστική μπάντα με το όνομα The Snuffs και τον τραγουδιστή τους, Qulloughby.

Ο χαρακτήρας, την φωνή του οποίου έχει αναλάβει να κάνει ο Benedict Cumberbatch, είναι ένας νεαρός Βρετανός τραγουδιστής από την δεκαετία του ΄80. Όπως και ο Morrissey, o Qulloughby είναι vegan και έχει πλούσια και καλοχτενισμένη κώμη.

Το επεισόδιο περιλαμβάνει και άλλες αναφορές στον γνωστό τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων μια αφίσα του όσκαρ Ουάιλντ και τίτλους τραγουδιών που παρωδούν κομμάτια των Smiths (How Late Is Then, Hamburger Homicide και Everyone Is Horrid Except Me and Possibly You).

Παρόλα αυτά η φαντασίωση της Lisa διαλύεται σύντομα καθώς ο Quilloughby μεταμορφώνεται σύντομα σε έναν γερασμένο, κρεατοφάγο, παχύσαρκο άνδρα με ρατσιστικές απόψεις.

«Ήμουν vegan, μέχρι που ανακάλυψα ότι ο βιγκανισμός εφευρέθηκε από ξένους οι οποίοι παραείναι αρκετοί πάνω στον πλανήτη», ακούγεται να λέει σε κάποιο σημείο.

O Morrissey δεν άργησε να αντιδράσει. Σε μία μακροσκελή δήλωση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, έγραψε μεταξύ άλλων: «Το μίσος που οι δημιουργοί των Simpsons δείχνουν προς το πρόσωπο μου προφανώς και σηκώνει μήνυση, για την οποία όμως δεν διαθέτω τους πόρους».

Και συνεχίζει: «Σε αντιπαθούν ιδιαίτερα όταν η μουσική σου επηρεάζει τον κόσμο με δυνατό και όμορφο τρόπο. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις το 2021 είναι να δανείσεις δύναμη στη ζωή των άλλων… Σε έναν κόσμο που έχει εμμονή με Νόμους για το Μίσος, δεν υπάρχει κανένας που να με προστατεύει. Η ελευθερία του λόγου δεν υπάρχει πια».

Παραπονέθηκε γενικότερα για τα ΜΜΕ, λέγοντας ότι του έχουν επιτεθεί με τόσο μίσος, «που θα σκότωνε ένα ολόκληρο κοπάδι από βίσωνες». Φυσικά συνέχισε να ρίχνει βολές προς τους δημιουργούς των Simpsons, αποκαλώντας τους «αδαείς».

Ο 61χρονος Morrissey αρνείται σταθερά ότι είναι ρατσιστής, αλλά έχει επικριθεί πολλές φορές στο παρελθόν για τα σχόλιά του- συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς του στον κινέζικο λαό ως «είδος χαμηλότερου επιπέδου», αποδίδοντάς τον χαρακτηρισμό του στον τρόπο που μεταχειρίζονται τα ζώα.

Ο ίδιος έχει αποκαλέσει το χαλάλ κρέας «σατανικό», λέγοντας ότι τα ζώα υποφέρουν, ενώ για τον δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan, έχει σχολιάσει ότι δεν μπορεί να μιλήσει σωστά.

Έχει επίσης εκφράσει την υποστήριξή του στο κόμμα της ακροδεξιάς στη Βρετανία, φορώντας ένα σήμα που φέρει το λογότυπό του κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εμφάνισης στις ΗΠΑ.