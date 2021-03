Μπορεί την Παρασκευή ειδικοί και κυβέρνηση να διεμήνυαν πως το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αρχίζει να αποδίδει, ωστόσο είναι δεδομένο πως αφενός δεν έχουν διαφύγει σε καμία περίπτωση τον κίνδυνο, αφετέρου η μείωση στους επιδημιολογικούς δείκτες δεν θα έρθει εν μία νυκτί.

Πράγματι όπως ανέφερε και η κα. Παπαευαγγέλου προς το τέλος της εβδομάδας οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Αττικής δεν ήταν τόσο πιεσμένες όπως στην αρχή. Ενδεικτικά στο Αττικό που είχε εφημερία την Πέμπτη έγιναν 60 εισαγωγές ενώ μεσοβδόμαδα οι αριθμοί ξεπερνούσαν το 100.

Κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα

Δεδομένων των παραπάνω, η ερχόμενη εβδομάδα θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς θα φανεί καθαρά αν τα μέτρα αποσυμπίεσης που έχουν ληφθεί έχουν βοηθήσει στην σταθεροποίηση του επιδημιολογικού φορτίου, σηματοδοτώντας παράλληλα και το άνοιγμα περισσότερων δραστηριοτήτων με πρώτο λιανεμπόριο.

Αυτό όμως δεν αναιρεί πως τα νοσοκομεία της Αττική συνεχίζουν να δέχονται ασφυκτική πίεση και πως τα κρούσματα χτες ήταν και πάλι αυξημένα, ξεπερνώντας τα 3.000 σε σύνολο τις 58.000 τεστ.

Επίσης εκτός από τα κρούσματα, είχαμε και νέο μαύρο ρεκόρ στους διασωληνωμένους, οι οποίοι έφτασαν τους 728.

Πάντως από τα χτεσινά στοιχεία έγινε σαφές, πως δεν είναι βαρύ το επιδημιολογικό φορτίο μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε 5 ακόμη περιοχές.

Δεν είναι μόνο η Αττική – Ποιες περιοχές «καίγονται» από κοροναϊό

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕ 280

ΑΧΑΪΑ ΜΕ 152

ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ 110

ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ 89

ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕ 67

Ωστόσο κάποιοι ειδικοί τονίζουν πως ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο peak του τρίτου κύματος και πως αυτό θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, αυτό επιβεβαίωσε και ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ο οποίος μιλώντας στο MEGA προέβλεψε ότι ο αριθμός των θανάτων μέχρι το τέλος του Απρίλη δεν αποκλείεται να φτάσει τους 9.000.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν παρά να «τροποποιήσουν» το κυβερνητικό σχέδιο για έξοδο από το lockdown και το restart της οικονομίας. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής του υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στο MEGA.

Ο κ. Γώγος άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για αλλαγή στρατηγικής, τουλάχιστον όσον αφορά στα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας στρατηγικής, με βάση τον καιρό και τα τεστ, επισήμανε ότι ο καιρός είναι σύμμαχος, καθώς στρέφουμε τον κόσμο από τα σπίτια, από τους κλειστούς χώρους, έξω, γιατί στους εξωτερικούς χώρους ο κόσμος κολλάει πολύ λιγότερο.

Όπως έχει ξεκαθαριστεί επανειλημμένα στόχος τόσο στο κυβερνητικό, όσο και στο επιστημονικό επιτελείο είναι το Πάσχα να το περάσουμε όσο πιο «ελεύθεροι» γίνεται, δεδομένης και της τεράστιας ψυχολογικής κούρασης των πολιτών.

Μικρή άρση περιορισμών στις 5 Απριλίου –Τι θα ανοίξει πρώτο

Από την πλευρά του, μικρή άρση των μέτρων στις 5 Απριλίου βλέπει ο κ. Γώγος.

«Κοιτάμε αυτά τα θέματα, την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα δούμε, και ελπίζω να καταφέρουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε κάποια μικρή άρση περιορισμών στις 5 Απριλίου και να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Θα δούμε σαφώς τα επιδημιολογικά δεδομένα για να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και λιανεμπόριο» διευκρίνισε.

«Μακάρι να μπορέσουν να γίνουν και τα δύο μαζί, ίσως θα μπορέσει να ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν ένα από τα δύο και να ακολουθήσει το δεύτερο. Το θέμα είναι να δούμε καλύτερα δεδομένα, καλύτερη κατάσταση στο ΕΣΥ και μικρότερο επιπολασμό» τόνισε ο κ. Γώγος. Η άρση μέτρων θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφώς αυστηρότερη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας γιατί θα πάμε πάλι πίσω υπογράμμισε.

Εμπόριο με click away

Έκανε λόγο αρχικά για άνοιγμα στο εμπόριο με click away «για να δούμε πώς πάει η κατάσταση για να ακολουθήσει μετά ένα λίγο καλύτερο άνοιγμα» και «άνοιγμα σχολείων με self test και με δεδομένο ότι έχουμε καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και περισσότερες κλίνες στο ΕΣΥ».

«Απ’ τη μια έχουμε πίεση στο σύστημα της οικονομίας, κούραση του κόσμου, δυσκολία στην τήρηση των μέτρων που υπάρχουν, έχουμε πολλά τεστ, αυτό είναι απ’ τα θετικά… Από την άλλη έχουμε ένα μεταλλαγμένο στέλεχος που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, αφετέρου έχουμε μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για άνοιγμα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ καλά το δεύτερο κομμάτι που συζητάγαμε πριν, δηλαδή τα νοσοκομεία μας, την πίεση στο ΕΣΥ. Αν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει, και αρχίσουμε και βλέπουμε περισσότερα εξιτήρια περισσότερες ελεύθερες κλίνες COVID αλλά και ΜΕΘ κλίνες COVID, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε, και σχετικά σύντομα, σε κάποια άρση».

Το λιανεμπόριο

Πάντως εκτός από την επιστημονική πλευρά, και στο κυβερνητικό επιτελείο εκφράζουν μία αισιοδοξία πως θα καταφέρουν από τις αρχές Απριλίου να δουν την αγορά να ανοίγει. Επί του θέματος τοποθετήθηκε στο MEGA το Σάββατο και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ο οποίος σχολιάζοντας τον παράγοντα self tests, είπε πως «φαίνεται ότι λιανεμπόριο και εκπαίδευση μπορούν να ανοίξουν στις αρχές Απριλίου», παραδεχόμενος ότι πρέπει να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για να μπορέσει να αναπνεύσει η οικονομία αλλά και να αλλάξει η ψυχολογία των πολιτών.

Όπως ανέφερε, υποβοηθητικός παράγοντας για αυτό είναι και η βελτίωση των καιρικών συνθηκών. «Γι’ αυτό απελευθερώνουμε δραστηριότητες που βοηθούν τον κόσμο να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους», είπε ο υπουργός και υπογράμμισε πως μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξει η εξωτερική εστίαση.

Βασικός στόχος είναι η αγορά να προλάβει να λειτουργήσει πριν από το Πάσχα ενώ το πλαίσιο λειτουργίας της ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από την εικόνα της πανδημίας όταν ληφθούν οι αποφάσεις. Ανάλογα τα δεδομένα οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να προκρίνουν είτε την λύση του click away και του click in shop είτε απελευθέρωση της αγοράς με μόνο περιορισμό τον αριθμό καταναλωτών ανάλογα τα τετραγωνικά των καταστημάτων. Σημειώνεται πάντως πως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα απόλυτη επιθυμία τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και της ίδιας της αγοράς είναι η πλήρης απελευθέρωση με περιορισμό βάσει τετραγωνικών καθώς όπως λένε, το click away, μπορεί να εφαρμόστηκε τον Δεκέμβριο αλλά οι συνθήκες αυτή την περίοδο είναι εντελώς διαφορετικές.