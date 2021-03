Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιολόγος Δρ. Άντονι Φάουτσι θα είναι το κεντρικό θέμα ενός νέου παιδικού βιβλίου που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

«Πριν ο Τόνι Φάουτσι γίνει ο γιατρός της Αμερικής, ήταν ένα παιδί με ένα εκατομμύριο ερωτήσεις, για τα πάντα, από τα τροπικά ψάρια στην κρεβατοκάμαρά του μέχρι τα πράγματα που διδασκόταν στο κυριακάτικο σχολείο» αναφέρουν οι εκδότες του βιβλίου.

«Έχω πραγματικά μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες ότι τα παιδιά με περιέργεια που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο – αυτά στα οποία βασιζόμαστε για να λύσουμε τις αυριανές επιστημονικές προκλήσεις – θα δουν τους εαυτούς τους στις σελίδες της ιστορίας του δρ. Φάουτσι και θα θέσουν τους στόχους τους εξίσου ψηλά».

