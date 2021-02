Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «λύγισε» από τα πολλά αβίαστα λάθη και την κούραση από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο παιχνίδι του προηγούμενου γύρου με τον Ράφαελ Ναδάλ και ηττήθηκε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Οπεν με 3-0 από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος έπαιξε καταπληκτικό τένις, χτύπησε στο backhand τον Τσιτσιπά και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ανάρτησή στα social media με την οποία ευχαρίστησε τον κοινό για την αγάπη του και τόνισε ότι δεν ήταν γραφτό να περάσει στον τελικό. «Δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα. Την αγάπη και τον σεβασμό μου στο κοινό, το αξίζει», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter λίγη ώρα μετά την ήττα του ο 22χρονος τενίστας.

It wasn’t meant to be today. All my love and respect to the crowd, they deserve it.

