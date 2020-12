Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αίθουσας μπόουλινγκ στην πόλη Ρόκφορντ, στην αμερικανική πολιτεία Ιλινόι, ανέφερε η αστυνομία.

Προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν την τοποθεσία όπου βρίσκεται η αίθουσα.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε τρεις νεκρούς», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας Νταν Ο’ Σέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε επιτόπου.

Κατά τον ίδιο, άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Breaking: An active shooter investigation is ongoing at Don Carter Lanes in Rockford, Illinois. There are early reports of injuries. pic.twitter.com/9ozsiJbG6G

«Συλλάβαμε έναν ύποπτο. Αυτά έχουμε πάνω-κάτω προς το παρόν», δήλωσε ο κ. Ο’ Σέι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αίθουσα όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο ανέβασε στο Facebook ένα μήνυμα δύο λέξεων: «παρακαλούμε προσευχηθείτε».

