Οι διαπραγματευτές της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα εμπορική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου του Brexit, ανακοίνωσαν ταυτόχρονα απόψε Λονδίνο και Βρυξέλλες.

«Μετά από μία εβδομάδα εντατικών διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο με τον Ντέιβιντ Φροστ (σ.σ. τον διαπραγματευτή της Βρετανίας) συμφωνήσαμε απόψε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία», λόγω σημαντικών διαφορών σε τρεις τομείς, τους ίσους όρους ανταγωνισμού, τη διακυβέρνηση και την αλιεία, ανέφερε ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ.

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.

