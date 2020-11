Ο Τζον Μπρέναν, πρώην επικεφαλής της CIA, της υπηρεσίας κατασκοπείας των ΗΠΑ, χαρακτήρισε χθες Παρασκευή τη δολοφονία ιρανού επιστήμονα ο οποίος είχε ειδίκευση στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας «εγκληματική και εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια».

Η πράξη αυτή εγείρει τον κίνδυνο να υπάρξουν «θανάσιμα αντίποινα», να ανοίξει «νέα φάση στην περιφερειακή σύγκρουση», έκρινε σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει ποιος βρισκόταν πίσω από τον φόνο του Μόχσεν Φαχριζάντε, την ευθύνη για τον οποίο η κυβέρνηση του Ιράν επέρριψε στο Ισραήλ.

Ο Φαχριζάντε, 59 ετών, ήταν επικεφαλής του τμήματος έρευνας και καινοτομίας στο υπουργείο Αμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το αυτοκίνητό του δέχθηκε επίθεση από πολλούς ενόπλους, εφοδιασμένους με πολυβόλα, οι οποίοι τον «τραυμάτισαν βαριά».

Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν, ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Αμυνας σε ανακοίνωσή του.

«Μια τέτοια ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα ενεθάρρυνε περαιτέρω κυβερνήσεις να εξαπολύουν φονικές επιθέσεις εναντίον ξένων αξιωματούχων», εκτίμησε ο πρώην διευθυντής της CIA.

Οξύτατος επικριτής του ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπρέναν παρότρυνε το Ιράν να «αντισταθεί στην παρόρμηση» να προχωρήσει σε αντίποινα και να περιμένει «την επιστροφή υπεύθυνων αμερικανών ηγετών στη διεθνή σκηνή», προφανώς αναφερόμενος στην εκλογική νίκη του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν την 3η Νοεμβρίου.

I do not know whether a foreign government authorized or carried out the the murder of Fakhrizadeh. Such an act of state-sponsored terrorism would be a flagrant violation of international law & encourage more governments to carry out lethal attacks against foreign officials.

— John O. Brennan (@JohnBrennan) November 27, 2020