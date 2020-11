Ο φερόμενος αρχιτέκτονας του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, Μόχσεν Φαχριζαντέχ, έγινε στόχος δολοφονικής επίθεσης στα περίχωρα της Τεχεράνης, μεταδίδουν τοπικά μέσα το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ο Φαχριζαντέχ τραυματίστηκε σε επίθεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα όμως κρατικά μέσα ανέφεραν ότι ο πυρηνικός επιστήμονας υπέκυψε στα τραύματά του.

«Δυστυχώς, η ιατρική ομάδα δεν κατάφερε να τον επαναφέρει στη ζωή και πριν από λίγα λεπτά, ο επιστήμονας έφθασε στο υψηλό στάτους του μαρτυρικού θανάτου, έπειτα από χρόνια προσπαθειών και αγώνα» αναφέρει ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει τις αναφορές, ωστόσο ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης έγραψε στο Twitter ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τις δολοφονίες των πυρηνικών επιστημόνων του «όπως έχει κάνει και στο παρελθόν».

Απειλές για εκδίκηση εκτόξευσε μέσω Twitter και ο Χοσεΐν Ντεγκάν, στρατιωτικός σύμβουλος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ: «Θα χτυπήσουμε σαν κεραυνός τους δολοφόνους αυτού του καταπιεσμένου μάρτυρα και θα τους κάνουμε να μετανιώσουν για την πράξη τους» έγραψε.

Άλλοι χρήστες του Twitter που υποστηρίζουν ότι ήταν μάρτυρες του περιστατικού ανέβασαν φωτογραφίες ενός κατεστραμμένου αυτοκινήτου γύρω από το οποίο διακρίνεται αίμα.

I fail 2 see how today’s assassination of #Iran(ian) nuclear scientist by the usual suspects makes #Israel, #MiddleEast, world any safer or more secure? @CIA @Mossad @realDonaldTrump @joebiden @netanyahu @mbsofksa #saudiarabia #cdnpoli #bcpoli #vanpoli #uspoli pic.twitter.com/mKZsbEv3aj

