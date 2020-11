Αναβρασμός επικρατεί στο Ιράν μετά τη δολοφονία κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα για τον οποίο υπήρχαν εδώ και χρόνια υποψίες στη Δύση ότι ήταν ο «εγκέφαλος» μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Ο Μοχσέν Φαχριζαντέχ -πρώην αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης- δολοφονήθηκε στο αυτοκίνητό του. Μετά από έκρηξη, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε γαζώθηκε από πυροβόλο όπλο κοντά στην Τεχεράνη.

Σε φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας διακρίνονται οι τρύπες από τις σφαίρες στο παρμπρίζ του ιρανού επιστήμονα και μια λίμνη αίματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, «έδειξε» το Ισραήλ πίσω από τη δολοφονία. «Οι τρομοκράτες δολοφόνησαν έναν διακεκριμένο ιρανό επιστήμονα σήμερα. Αυτή η δειλία -με σοβαρές ενδείξεις για το ρόλο του Ισραήλ- δείχνει την απελπισμένη φιλοπόλεμη ψύχωση των δραστών. Το Ιράν καλεί τη διεθνή κοινότητα -και ειδικά την ΕΕ- να σταματήσουν τη ντροπιαστική τακτική των δυο μέτρων και σταθμών και να καταδικάσουν αυτή την πράξη κρατικής τρομοκρατίας».

Από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί, προειδοποίησε ότι «τρομερή εκδίκηση» περιμένει εκείνους που ευθύνονται για τη δολοφονία.

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οι υπεύθυνοι και οι δράστες αυτής της θρασύδειλης επίθεσης πρέπει να γνωρίζουν ότι μια τρομερή εκδίκηση τους περιμένει» έγραψε στο Twitter ο Μπαγερί. Ο στρατηγός χαρακτήρισε «βαρύ και πικρό πλήγμα» τον θάνατο του πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ιρανοί «δεν θα ησυχάσουν μέχρι να καταδιώξουμε και να τιμωρήσουμε» τους υπεύθυνους».

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020