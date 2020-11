Η Σήλια Κριθαριώτη συμμετέχει για πρώτη φορά στην Athens Exclusive Designers Week, θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μόδα, ειδικά σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία.

Η πασαρέλα σήμερα θα «βαφτεί» κόκκινη

Η ίδια λοιπόν, φέτος ένωσε τις δυνάμεις της με άλλους Έλληνες σχεδιαστές, θέλοντας να ενισχύσει την Athens Xclusive Designers Week που πραγματοποιείται διαδικτυακά αυτές τις ημέρες.

Σήμερα, Κυριακή 22/1 στις 6μμ. η Σίλια Κριθαριώτη θα παρουσιάσει την κόκκινη συλλογή της “Celia Kritharioti Couture Red for Hope Xmas 2020 Couture Collection” αλλά και τη νέα συλλογή 5226 “5226 Celia Kritharioti For the Golden Hall ready to wear collection”.

Tην επιμέλεια των video ανέλαβε ο Κώστας Αυγούλης, ενώ τα μαλλιά επιμελήθηκε ο Panos Papandrianos και το make up ο Πέτρος Πετρόχειλος.

Πρωταγωνιστούν επτά μοντέλα μεταξύ των οποίων και τρία διάσημα top models, όπως η Yumi Lamber, Ros Georgiou και Εmmy Rappe.