Η θερμοκρασία έπεσε στους 12 βαθμούς τις τελευταίες δύο μέρες στη Λέσβο και τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου επηρέασαν και τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που διαμένουν σε σκηνές στη νέα προσωρινή δομή του Καρά Τεπέ. Οι δυνατοί άνεμοι «ξυρίζουν» τον καταυλισμό, ο οποίος βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη θάλασσα σε αντίθεση με τον ελαιώνα της – καμένης πια – Μόριας.

Residents at #KaraTepe on #Lesvos report many are freezing since morning due to heavy #wind on island.

There is no warm water or privacy to shower. Tent close at sea is many times colder than camp in olive grove of #Moria in winter, Afghan family mother of 2 reports. pic.twitter.com/8o86mIKLr9

— Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) November 19, 2020