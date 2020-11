Κλίπερς και Νικς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ράσελ Γουέστμπρουκ από τους Ρόκετς του Χιούστον.

Ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Κέβιν ο΄Κόνορ αναφέρει πως και οι δύο ομάδες φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο και να κάνουν πρόταση για ανταλλαγή

Οι Κλίπερς αναμένεται να εστιάσουν σε παίκτες που έχουν ήδη στο ρόστερ τους και να διαλέξουν μεταξύ αρκετών όπως οι Ουίλιαμς, Χάρελ, Μόρις, Σάμετ, Γκριν ή ακόμα και τον Πολ Τζορτζ, ενώ στις προθέσεις των Νικς είναι πολύ πιθανό να «παίξουν» με τις επιλογές τους από τα Drafts.

The Clippers and Knicks are interested in trading for Russell Westbrook, per @KevinOConnorNBA pic.twitter.com/XRpjPx0loK

