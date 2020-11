Έτοιμος να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη είναι ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ο οποίος θα συμμετάσχει στο ντραφτ του ΝΒΑ.

Η φετινή διαδικασία έχει πάρει παράταση λόγω της πανδημίας και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου, χωρίς φυσικά να γίνει σε αίθουσα αλλά σε μορφή τηλεδιάσκεψης όπως είναι φυσιολογικό. Εκεί, όπου ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού προσδοκά να κερδίσει μία από τις υψηλότερες θέσεις.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα θα τον κάνει «δικό της», ωστόσο σύμφωνα με όσα γράφουν στην Ιταλία οι Ντένβερ Νάγκετς θα μπορούσαν να επιλέξουν τον άσο των Πειραιωτών.

Πάντως, όποια ομάδα αποφασίσει να εμπιστευτεί το ταλέντο του Ποκουσέφσκι θα πρέπει να δώσει και το απαραίτητο buy out στους Ερυθρόλευκους οι οποίοι και έχουν συμβόλαιο μαζί του.

Draft: Aleksej #Pokuševski potrebbe essere la scelta di #Denver.

Il 18enne dalla doppia cittadinanza (serbo/greco) in forza all’#Olympiakos, ha debuttato a 17 anni in #Eurolega

Fisicamente esile, stupisce per l agilità e la capacità di portar palla come un play.#otnba #Nba https://t.co/Zrl2H3tYi5

