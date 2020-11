Τη χαρά του για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν μοιράστηκε με τους φίλους και οπαδούς του ο αμερικανός συγγραφέας και ένας από τους διασημότερους συγγραφείς βιβλίων θρίλερ και τρόμου, Στίβεν Κινγκ.

Όπως έγραψε πρόκειται για «μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής» του.

One of the best days of my life.

— Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020