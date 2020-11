Η Γιουβέντους επικράτησε με 4-1 εκτός έδρας της Φερεντσβάρος για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου της με 6 βαθμούς, πίσω από την Μπαρτσελόνα (9 β.).

Αυτή η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη διοργάνωση.

Ο πορτογάλος σταρ μπορεί να μη βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά έφθασε τις 18 σερί σεζόν στο Champions League.

Ακόμη και στα 35 του ο Ρονάλντο δε σταματά να σπάει ρεκόρ.

Επόμενος στόχος του είναι να φθάσει τις 20 διαδοχικές σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όσες έχει και ο Ίκερ Κασίγιας, που βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

18 – Cristiano Ronaldo is set to appear in his 18th consecutive Champions League campaign – in the history of the competition, only Iker Casillas (20 in a row between 1999/00 and 2018/19) has appeared in more consecutively. Mainstay. pic.twitter.com/Qq7Ld4cSEo

— OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2020