Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Σμύρνη, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου στις 13:51 την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να ανασυρθούν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι.

Όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 24, την ώρα που οι τραυματίες ξεπερνούν τους 800.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί και άλλο καθώς υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν από την πρώτη στιγμή μάχη με το χρόνο προκειμένου να βρουν τους εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια των γκρεμισμένων κτιρίων.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος με 48 μέλη της και 16 οχήματα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μετά από 9,5 ώρες μάχης κάτω από τα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να βγάλουν ζωντανά δύο ανήλικα παιδιά. Ενα αγόρι 15 ετών και ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν σπεύσει διασώστες που ξεπερνούν τις 3.000 σε αριθμό, αλλά και απλοί άνθρωποι, που καταβάλουν τεράστια προσπάθεια.

Στο Μπαϊράκλι, στην επαρχία της Σμύρνης (Ιζμίρ), σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να ανοίξουν δίοδο στα συντρίμμια επταώροφης πολυκατοικίας κι ενίοτε ζητούσαν από τον κόσμο που παρέμενε συγκεντρωμένος να κάνει ησυχία, καθώς συνέχιζαν να ψάχνουν παγιδευμένους όλη τη νύχτα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Διαβάστε επίσης: Γιατί η Σάμος άντεξε και η Σμύρνη κατέρρευσε;

#Video | After 9.5 hours of search and rescue efforts, a young girl was rescued and taken to a hospital by ambulance pic.twitter.com/mKU4t5S3IQ

Στη Σμύρνη μεταβαίνει και ομάδα 150 ατόμων με 21 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης, για να λάβει μέρος στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης. Ήδη, πάνω από 50 πυροσβεστικά οχήματα και 200 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, σύμφωνα με την AFAD.

A team consisting of 150 staff and 21 vehicles from the #Istanbul Fire Department and other @municipalityist

units are currently on their way to #Izmir to take part in search and rescue operations following today's earthquake. Our hearts are all beating with those affected. pic.twitter.com/3e9wTTShee

— Younes Amir Hamouilli (@Hamouilli10) October 30, 2020